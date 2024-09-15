Ahlatcı Çorum FK Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor ile dün Ankara'da oynadığı maçın ardından kente gelen kırmızı-siyahlı takım, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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