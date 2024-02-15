Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında bütün futbolcular antrenmana katıldı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

15.02.2024 18:39  Güncelleme: 18:42
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında bütün futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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