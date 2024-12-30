Ahlatcı Çorum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde günü çift idmanla tamamladı.
Sabah antrenmanında kondisyon çalışan kırmızı-siyahlılar, öğleden sonraki idmanda ise taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı devam eden Avounou antrenmana katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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