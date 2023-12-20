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Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta yönetiminde 3 galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta yönetiminde 3 galibiyetle ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 4 maçtan 3'ünde galibiyet alarak 9 puan topladı. Özbalta, takımının kazanma alışkanlığı edinmesinden memnun olduğunu belirtti ve hedeflerinin ilk yarıdaki son 2 maçı da kazanmak olduğunu söyledi.

Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta yönetiminde 3 galibiyetle ayrıldı
20.12.2023 - 11:21,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, 5 Kasım'da göreve gelen teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 4 maçtan 3'ünden galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.

TFF 2. Lig'de geçen sezon grubunda şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde başladığı ligdeki 11 karşılaşmadan 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Tam'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Serkan Özbalta yönetimindeki Ahlatcı Çorum FK, ilk maçta Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Çorum ekibi, ardından Altay ve Adanaspor'u 3-0, Erzurumspor'u ise 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Özbalta yönetimindeki 4 maçta kalesinde 3 gol gören, rakip fileleri ise 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, sezon başından bu yana da ilk kez art arda 3 galibiyet aldı.

Ligin ilk yarısında 21 Aralık'ta deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 25 Aralık'ta sahasında Boluspor ile karşılaşacak Ahlatcı Çorum FK, bu maçları da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Özbalta, AA muhabirine, takımında kazanma alışkanlığı oluşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Göreve geldikten sonra 4 günlük antrenmanla çıktıkları Kocaelispor maçını bazı talihsiz gelişmeler nedeniyle kaybettiklerini anlatan Özbalta, ancak futbolcuların saha içi reaksiyonunun geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

Ardından iki maçı gol yemeden üçer gol atarak kazandıklarına dikkati çeken Özbalta, "Erzurumspor maçında 1-0 mağlup durumdan gelip 4 gol atmak, oyuncuların reaksiyonu, pes etmemeleri, bizi çok mutlu etti." dedi.

Takımının durumundan memnun olduğunu vurgulayan Özbalta, "4 hafta bizim için olumlu geçti. Hem sıralamada geldiğimiz basamak hem de sahada yapmaya çalıştığımız oyun felsefesinin izlerini görmemiz açısından olumlu." diye konuştu.

Kulüplerin kazanma alışkanlığı edinmesi gerektiğini dile getiren Özbalta, şöyle devam etti:

"3 müsabaka üst üste kazanıldı. Kazanırken size öz güven de getiriyor. Sahanın içinde oyuncuların neler yapabileceğini görmek, takıma cesaret kazandırıyor. Kazanma alışkanlığını elde ederken futbol takımları psikolojik olarak hırpalanabiliyor. Rüzgarın tersten estiği süreçler de olabiliyor. O zamanlar da pes etmemesi gerekiyor oyuncuların. Rüzgarı arkamıza aldığımızda, işler iyi giderken ayaklarımızın yere sağlam basması, rehavete kapılmamamız, aksine kulübe ve birbirimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak, oyuncuları daha çok adapte ediyor."

Hedef ilk yarıdaki son 2 maçı da kazanmak

Özbalta, ilk yarıyı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Boluspor maçlarıyla tamamlayacaklarına işaret ederek, adım adım ilerleyerek başarıya ulaşmak istediklerini söyledi.

Devre arasına mümkün olan en iyi şekilde girmek istediklerinin altını çizen Özbalta, şunları kaydetti:

"Devre arası, kısa bir zaman dilimi. Orada da çalışmalarımızı yapacağız. İkinci yarı telafisi olmayan maçlara çıkacağız. İkinci yarı düşme potasının, orta sıraların, play-off'un, ilk ikinin belirleneceği haftalar olduğu için her takım daha özenli, dikkatli davranacak. Biz de özellikle ilk yarıda son 2 müsabakayı kazanarak geçmek istiyoruz ki devre arası daha üretken bir futbol takımını ortaya çıkarıp ikinci yarıya başlayalım."

Kaynak: AA
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Çorum Belediyespor, Adanaspor, Trendyol, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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