Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sakatlıkları devam eden oyuncuların forma giyemeyeceği maç saat 17.00'de başlayacak.

24.08.2024 11:18
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer, yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 1'er mağlubiyet ve beraberliği bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak - Son Dakika

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