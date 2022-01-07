Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık

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Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, bugün Boşnak yıldıza imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Visca'ya adet olduğu üzere alacağı forma sayısını sordu.

"NÜFUSU KAÇ"

Visca'ya, "Bosna'nın nüfusu kaçtı?" sorusu yönelten Ağaoğlu, '3 milyon' cevabını alınca 3 bin forma yazdı.

1461'DE KARAR KILINDI

Visca, "1061 forma alacaktım diye biliyorum" başkanım dedi. Ağaoğlu da bunun üzerine esprili bir dille, "Kardeşim benim, her şeye tamam diyor. Sana 1461 forma yazıyorum. yüzde 50 indirim yaptım" ifadelerini kullandı.