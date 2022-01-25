Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent büyük hayal kırıklığı yarattı. İspanyol çalıştırıcı ilk 3 maçında sahadan puansız ayrılırken, sarı-kırmızılı kulübün düşme potasıyla arasında 3 puanlık mesafe kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Domenec Torrent'i olay sözlerle değerlendirirken Burak Elmas ve yönetimi de topa tuttu.

"ONDAN TEKNİK DİREKTÖR OLMAZ"

Ahmet Çakar, Domenec Torrent ve Burak Elmas için yaptığı yorumda, "Burak Elmas'ı anlayabilmek mümkün değil. Terim'i yollayıp da Mourinho'yu mu, Wenger'i mi getirdiniz! Vasıfsız, hayatı ikinci adamlıkla geçmiş bir İspanyolu getirdiniz. Tipine, vücut diline bakıyorum, ondan profesör olur, beyin cerrahı olur ama teknik direktör olmaz." ifadelerini kullandı.