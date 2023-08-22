Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golü ofsayt değildi - Son Dakika

Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golü ofsayt değildi

Ahmet Çakar: Fenerbahçe\'nin golü ofsayt değildi
Son Güncelleme: 22.08.2023 00:16

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında iptal olan golüne dair açıklamalarda bulundu. Hakemleri sert şekilde eleştiren Çakar, pozisyonun ofsayt olmadığını dile getirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında iptal olan golüne dair açıklamalarda bulundu. Hakemleri sert şekilde eleştiren Çakar, pozisyonun ofsayt olmadığını dile getirdi.

"TÜRK HAKEMLERİ O KADAR CAHİL Kİ"

Hakemleri sert eleştiren Çakar, "Türk hakemleri o kadar cahil ki. Fenerbahçe'nin ofsayt diye sayılmayan golü tam bir cehalet bilgisizlik ürünü" dedi.

"NASIL OFSAYT?"

Pozisyonu değerlendiren Çakar, Tadic ofsayt doğru, top dönüyor ve top Samsunspor'un mutlak kontrolüne geçtikten sonra Samsunspor topu kaptırıyor ve gol oluyor. Nasıl ofsayt?. Allah ligimizin yardımcısı olsun" dedi.

Ahmet Çakar, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golü ofsayt değildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golü ofsayt değildi - Son Dakika
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