Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki yarışı değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki yarışı değerlendirdi

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'ndaki yarışı değerlendirdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasında geçecek yarışı değerlendirdi. Çakar, 'Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe için millet birbirini kandırır. Şu anda net şu kazanır diyemiyorum' dedi.

14.05.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasında geçecek yarışı değerlendirdi. Çakar, "Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe için millet birbirini kandırır. Şu anda net şu kazanır diyemiyorum" dedi.

İnegöl Wobilimo AVM yönetiminin daveti üzerine İnegöl'e gelen spor yorumcusu Ahmet Çakar, AVM'yi gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakar, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday oluşunu ve sarı-lacivertli kulübün seçim sürecini de değerlendirdi. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu için 'tam bir bıçak sırtı' yorumunu yapan Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım'ın adaylığını ise dün akşam öğrendiğini söyledi. Spor yorumcusu Çakar, "Büyük bir rekabet olur. İlerleyen günlerde iş bel altına da girebilir, iftiralar olabilir. Millet birbirini kandırır, 'Başkanım sana oy vereceğim' der, vermezler. Onun için kimin kazanacağı belli olmaz" diye konuştu. Aralarında 6 puan bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin zirve yarışı ile ilgilide konuşan Ahmet Çakar, 100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

"100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Ahmet Çakar, "100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur. Nedir bu sürpriz? Önce Fenerbahçe yenecek, sonra Galatasaray da Konya'da yenilecek. Çok imkansız mı, hayır. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer diye bir laf var. Biz öyle geldik. Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütü 10 yıl arka arkaya şampiyon olamıyor, hayatın olağan akışına ters. Yazı tura atıp arka arkaya 10 defa yazı gelebilir mi, teorik olarak gelebilir ama bir tuhaflık var, 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11'e giriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki yarışı değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı Ekipler olay yerine sevk edildi, polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi, polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki yarışı değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement