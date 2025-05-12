Süper Lig'in sonuna gelirken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçından bir puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, bu doğrultuda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalar yaptı. Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, Portekizli teknik adam için sert ifadeler kullandı.
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin başarısızlığının sebebini Jose Mourinho olduğunu söyleyerek "Bir tane ağlak, megaloman. Adam masaya bozuk paraları atıyor. Ve gece kulüplerinde eğlendiğini söylüyor. Mourinho, keşke sabahlara kadar eğlenseydin de, sabahlara kadar şişe çevirseydin de, sabahlara kadar her türlü alemlere gitseydin de Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeseydin. Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük zararsın" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın - Son Dakika
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