Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın

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Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu sert bir dille eleştirdi. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye büyük zarar verdiğini söyleyen Çakar, 'Keşke sabahlara kadar eğlenseydin de, Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeseydin. Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük zararsın' ifadelerini kullandı.

12.05.2025 22:28
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Süper Lig'in sonuna gelirken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçından bir puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, bu doğrultuda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalar yaptı. Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, Portekizli teknik adam için sert ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE TARİHİNE GELMİŞ EN BÜYÜK ZARARSIN"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin başarısızlığının sebebini Jose Mourinho olduğunu söyleyerek "Bir tane ağlak, megaloman. Adam masaya bozuk paraları atıyor. Ve gece kulüplerinde eğlendiğini söylüyor. Mourinho, keşke sabahlara kadar eğlenseydin de, sabahlara kadar şişe çevirseydin de, sabahlara kadar her türlü alemlere gitseydin de Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeseydin. Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük zararsın" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe\'ye gelmiş en büyük zararsın

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kaya Türker:
    fbnin paralarıyla alem yapıyormuş, zamanı kalmadığı için kadroyu yazı turayla seçiyormuş napsın adam :D yoksa formda kostici yusufu oğuzu niye birden yedeğe çeksin, parayı havaya atmış masadan düşmüş dik gelmiş kadroya almamış :D iyi giden oyuncuları oynatmamanın başka mantıklı açıklaması da olamazdı zaten :D:D:D:D 80 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Az daha morinyoyu biz alıyoduk iyi kurtulmuşuz. 10 yıldır bitik halde zaten. Ayrılınca eski takımlarına da hep suç buldu. Gittikten sonra FB ve koc hakkında da kötü konuscak bak görürsünüz... şu an tazminatsız kovulmamak için bi şey diyemiyor :D 54 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kes laa cakma rahmet sanane gsnin haram paralarindan iyidir gene 3 35 Yanıtla
  • Türk:
    12 Mayıs 2012'de sahasında kupa kaldırdıklarımın kafasına huniyi taktık gezdiriyoruz yıllardır Serkansız Yalıçın gibileri ezim ezim ezilerek kudduruyorlar :D:D:D:D:D Sahasında kupa kaldırdıklarımın çocukları ise bugünlerde tercihlerini Galatasaray olarak seçiyor, şerefli ve mutlu çocuklar büyüyor :))))) 27 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    rasim ozanı geri getirin programa hiç izleyesim gelmiyor 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SIRF ALGI İÇİN YORUM....FENER ŞAMPİYON OLSAYDI OKAN İCİN AYNI ŞEYLER KONUŞULACAKTI. ELBETTE BİRI ŞAMPİYON OLACAK.. 3 2 Yanıtla
  • Haydar Toy:
    Ahmet çakar kadar karektersiz adam görmedim 4 0 Yanıtla
  • 67yy4319:
    seninde ondan geri kalan bi yanın yok şaklaban eyyamcı seni 2 0 Yanıtla
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