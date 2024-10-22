Ahmet Çakar Mourinho'ya demediğini bırakmadı: Sen hoca falan değilsin - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar Mourinho'ya demediğini bırakmadı: Sen hoca falan değilsin

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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında bir performans veren Jose Mourinho, son alınan Samsunspor beraberliği sonrası Ahmet Çakar'ın eleştirilerine maruz kaldı. Çakar, canlı yayında Mourinho için, "Sen hoca moca değilsin! Git Portekiz'e torun besle. Çıkarttığın ilk 11 yanlış, verdiğin taktik yanlış, son 20 dakika takımı prangaladın. Tıpkı Göztepe maçındaki gibi puan kaybettin" dedi.

22.10.2024 13:48  Güncelleme: 13:54
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Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, 2-2 biten Samsunspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Portekizli antrenörü sert şekilde eleştiren Çakar, Mourinho için canlı yayında "Hoca değilsin, git Portekiz'e torun besle" şeklinde ifadeler kullandı.

"HOCA MOCA DEĞİLSİN, GİT TORUN BESLE"

Dünyaca ünlü antrenöre hayli sinirlenen Çakar, "Jose Mourinho denen şahıs! Artık 'emeklilikte yaşa takılanlar' statüsüdesin! Sen hoca moca değilsin! Git Portekiz'e torun besle. Çıkarttığın ilk 11 yanlış, verdiğin taktik yanlış, son 20 dakika takımı prangaladın. Tıpkı Göztepe maçındaki gibi puan kaybettin. Sen adam değilsin diyemem ama sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın!" dedi.

Ahmet Çakar Mourinho\'ya demediğini bırakmadı: Sen hoca falan değilsin

Jose Mourinho, Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar Mourinho'ya demediğini bırakmadı: Sen hoca falan değilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • soner:
    Buyrun siz yapın hocalık o zaman FB li değilim ama oturduğu yerden sallayanada sınır oluyorum Kapasite olsaydı yaparlardı zaten capsizlar 19 9 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ne kadar boş bir adamsın ahmet 17 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS DAHA IYI TANGALI 9 5 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    Çok bilmiş adam ?? 9 4 Yanıtla
  • Burak Şan:
    S I Ç M I K ferhat eser 6 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunlar da şu dev aynalı kafeste kendilerini tanrı sanıyor reyting için, hayret verici ve zavallı bir durum. 4 2 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Adamın sayesinde Reyting kasmaya çalışıp birde eleştirebiliyorsun ya pess doğrusu Ahmet .. 3 2 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Ahmet Çakar. Hoca Olup Olmadığını Sanamı Soracak Ayıp Ayıp. 1 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Morinho umrundamı. Ahmet Çakarın derdi sadece REYTİNG 3 1 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Tangalı ferhat eser heosini sollar 3 0 Yanıtla
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