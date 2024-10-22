Ahmet Çakar Mourinho\'ya demediğini bırakmadı: Sen hoca falan değilsin

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Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, 2-2 biten Samsunspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Portekizli antrenörü sert şekilde eleştiren Çakar, Mourinho için canlı yayında "Hoca değilsin, git Portekiz'e torun besle" şeklinde ifadeler kullandı.

"HOCA MOCA DEĞİLSİN, GİT TORUN BESLE"

Dünyaca ünlü antrenöre hayli sinirlenen Çakar, "Jose Mourinho denen şahıs! Artık 'emeklilikte yaşa takılanlar' statüsüdesin! Sen hoca moca değilsin! Git Portekiz'e torun besle. Çıkarttığın ilk 11 yanlış, verdiğin taktik yanlış, son 20 dakika takımı prangaladın. Tıpkı Göztepe maçındaki gibi puan kaybettin. Sen adam değilsin diyemem ama sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın!" dedi.