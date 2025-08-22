Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çakar, X hesabından yaptığı açıklamayla yıllardır görev yaptığı YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine ayrıldığını duyurdu.

"SADECE ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

ÇAKAR: BİZLERİ ADAM FALAN ZANNETMEYİN

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki sözleri gündem olmuştu. Çakar "Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil sanatçılar dahil futbolcular dahil kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin."