Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu

Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu
22.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yıllardır görev yaptığı YouTube kanalından kovuldu. Kanal sahibinin isteği üzerine işinden ayrıldığını belirten Çakar yaşanan gelişmeye sert tepki göstererek "Hakkımı helal etmiyorum, sadece Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çakar, X hesabından yaptığı açıklamayla yıllardır görev yaptığı YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine ayrıldığını duyurdu.

"SADECE ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu

ÇAKAR: BİZLERİ ADAM FALAN ZANNETMEYİN

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki sözleri gündem olmuştu. Çakar "Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil sanatçılar dahil futbolcular dahil kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçiler dahil bizleri adam falan zannetmeyin."

Ahmet Çakar, YouTube, 3-sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pinokyo Net:
    darısı rasimin başına 12 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Adamı sevmen ama Türk toplumundaki önemli bir tesbiti yapmış. Doğru söylemiş. Bence bu söylediklerinin içindeki siyasiler kovulmasinda etkili olmuştur. 11 1 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    doğru söylemiş kendisine adam olmadığından kovulmuş tüm aklı selim patronlar böyle yaparsa suzeliriz 3 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:52:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar yıllardır görev yaptığı kanaldan kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.