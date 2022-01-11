Ahmet Çalık'ın vefatının ardından yasa boğulan Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuruda bulundu. Yeşil-beyazlılar,15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için müracaat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Konyaspor'un bu talebine olumlu yaklaştığı bildirildi. Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin TFF'nin yeni belirleyeceği bir tarihte oynanması bekleniyor.
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etmişti.
Üzüntüsünü belirten Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı - Son Dakika Spor