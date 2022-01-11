Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından yasa boğulan Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuruda bulundu. Yeşil-beyazlılar,15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için müracaat etti.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Konyaspor'un bu talebine olumlu yaklaştığı bildirildi. Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin TFF'nin yeni belirleyeceği bir tarihte oynanması bekleniyor.

BAŞKAN ANKARA'YA GİTTİ

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etmişti.

"EN BEYEFENDİ OYUNCULARDAN BİRİYDİ"

Üzüntüsünü belirten Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.