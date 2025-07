Ahmet Eymen Danacı Avrupa Şampiyonu Oldu

İSVEÇ'in Lindesberg kentinde 10-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda mindere çıkan 15 yaşındaki özel sporcu Ahmet Eymen Danacı, 55 kiloda Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Başarısıyla gurur yaşatan Danacı, "İstiklal Marşımızı Avrupa'da okuttum" dedi.

10-13 Temmuz tarihleri arasında İsveç'in Lindesberg kentinde gerçekleştirilen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Eymen Danacı, 55 kiloda gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Finalde rakibini sadece 7 saniyede mağlup eden Danacı, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

'İSTİKLAL MARŞIMIZI AVRUPADA OKUTTUM'

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Eymen Danacı, "Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettim. Rakibimi yendim ve ülkemiz için altın madalya kazandım. Fatih hocam ve ailem için kazandım. İstiklal Marşımızı Avrupa'da okuttum. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HIRSLI ÇALIŞMASIYLA DERECE YAPACAĞINA İNANIYORDUK'

Judo Milli Takım Antrenörü Gözde Bilgin (28), "Ahmet Eymen, Down sendromlu özel bir çocuk ve aynı zamanda Milli Takımımızın en genç sporcusudur. 1,5 yıl süren yoğun çalışmasının ardından katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İlk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda rakibini sadece 7 saniyede mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyurduğu ve bizleri gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ahmet Eymen'in hırslı çalışmasıyla başarı elde edeceğine inanıyorduk. 10-13 Temmuz tarihleri arasında İsveç'in Lindesberg kentinde düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda 55 kilogramda Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırdı. Bu başarıdan dolayı çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak, Milli Takım antrenörlerine, Ahmet Eymen'in ailesine ve Fatih Kılıç hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

'KATILDIĞI İLK ŞAMPİYONADA, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU'

Baba Bayram Danacı(53), ise "Ahmet Eymen'in spora olan yeteneğini biz çok küçük yaşlarda anlamıştık. Uygun bir branş arıyorduk. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce fatih hocamız Ahmet Eymen'i keşfetti. Judoyla başladık. Katıldığı ilk seçmelerde Milli takıma seçildi. Daha sonrada katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu." dedi.