Ahmet Gülüm TMOK Başkanlığına Aday Oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Ahmet Gülüm, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu eski Başkanı Ahmet Gülüm, düzenlediğini basın toplantısında, TMOK başkanlığına adaylığını açıkladı. Toplantıda, sporculuk geçmişi ve voleybol federasyonluğu yaptığı dönemle ilgili konuşan Gülüm, yönetim kurulunda yer alacak isimleri de duyurdu. Hayatında önemli günlerden birini yaşadığını söyleyerek sözlerine başlayan Gülüm, "Bugün 6 Şubat. Bizim adımıza üzüntü verici bir gün. Yaşanan depremin yıl dönümü. Orada vefat eden değerli insanlar ve değerli halkımıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 1972 yılında başlayan bir yolculuk aslında. 53 yıl süren bir yolculuk bu. Sadece sporla süren bir yolculuktu. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hayat bana sporun her yerinde bulunma şansı verdi. Bu önemli anlar ülkede bir branşın hikayesini anlatan önemli anlardı. Galatasaray ile yaşadığımız şampiyonluklar ülkede voleybolun gelişmesi için önemli anlardı. O başarılı yıllar milli takımla taçlandı. Bütün milli takımlarda yer aldığım, iyi ve başarılı oluğunu düşündüğüm sporculuk kariyerim oldu, 90'lı yıllarda Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası başarılar ile devam etti. 90'lı yıllarda Türkiye'de özel televizyon hayatımıza girmişti. O dönem voleybolu yönlendirebileceğini inanan insanlara bir şeyler yapma gereksinimi hissettirmişti. Voleybol camiası beni federasyon başkanlığı konusunda bir noktaya getirdi ve seçimlere girdim. O seçimlerde 1 oyla kazandım. Bütün hayatım değişmişti. Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına gelmiştim. 90'lı yıllarda ülke bir spor devrimcisiyle tanışmıştı. Türkiye'de spor olgusuna başka bir seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de olimpiyatları alabilecek tek kent İstanbul'du. 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a getirmeyi başardık. 2027'de ilk defa İstanbul şehri çoklu organizasyonlara imza atacak. Paris'te İstanbul evi açtık" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlarda alınmış en yüksek başarıyı almak için hazırız"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığına aday olduğunu dile getiren Gülüm, "Bu adaylığın bir hedefi var. O hedefi şöyle tanımlıyorum; olimpiyat konusunda felsefe adına markalar ve dostlarımla iş birliği yaptım. 50 tane olimpik branşın kendine yer bulduğu bir kanal verdim. Olimpiyat komitesinin sözleşmesinde yazan maddeleri uygulamak bile yeter. Spor, kültür ve sanatla birleşmelidir. Sporu genele yaymak adına projeler yapılmalıdır. Sporu genişletmek için sporu genele yaymak gerekir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde olduğu gibi kadın erkek eşitliğine inanan bir felsefe var. Dünyanın ilk kadın-erkek eşitli olan yönetim kurulu oluşturmak istiyoruz. 15 Mart günü TMOK bir genel kurula gidecek. Bu genel kurul ilk defa seçimli genel kurul olarak adlandırılıyor. Thomas Bach, mart ayında seçimlere girmiyor. 72 yaşında olduğu için seçimlere girmiyor. Her koşulda biz hazırız. Türkiye'yi yeni bakış açısıyla, sporu geliştirmek ve büyütmek amacıyla adayız. Olimpiyatlarda alınmış en yüksek başarıyı almak için hazırız" diye konuştu.

TMOK Başkan Adayı Ahmet Gülüm'ün yönetim kurulu da şu şekilde:

" Esra Gümüş Kırıcı, Tankut Turnaoğlu, Ayşegül Baklacı, Armağan Özgörkey, Semra Demirer, Cem Topçuoğlu, Mine Kasapoğlu, Özkan Mutlugil, Selcan Çağlar, Levent Karataş." - İSTANBUL