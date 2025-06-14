Ahmet Kaan Karaman'ın Kick Boks Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ahmet Kaan Karaman'ın Kick Boks Hedefleri

14.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baba-oğul ilişkisiyle başarıya ulaşan Ahmet Kaan, uluslararası şampiyonluklar peşinde.

Giresun'da babasının izinden giderek kick boksta kendini geliştiren Ahmet Kaan Karaman, milli forma altında şampiyonluklar hedefliyor.

Karaman, rol model aldığı milli takım kick boks antrenörü de olan babası Fazıl Karaman ile 8 yıldır kick boks yapıyor.

Baba oğul ilişkisini bir kenara bırakarak kendilerine ait salonda antrenör sporcu çalışmalarını yürüten ikili, başarıya birlikte yürüdü.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok sayıda birincilik elde ederek milli takıma seçilen Karaman, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Evde olduğumuzda babam, spor salonunda antrenörüm"

Milli sporcu Ahmet Kaan Karaman, AA muhabirine, kick boks sporuna hobi amaçlı babasının yanında zaman geçirmek için başladığını söyledi.

Zaman geçtikçe spora ilgisinin arttığını belirten Karaman, maçlara çıktıkça kendini geliştirdiğini, şampiyonluklar yaşayarak da hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Karaman, çocukluğundan bu yana zamanının çoğunu spor salonunda babasının yanında geçirdiğini, bunun da başarısında etkili olduğuna inandığını anlattı.

Baba oğul ve antrenörlük ilişkisini birbirine karıştırmadıklarına işaret eden Karaman, şöyle devam etti:

"İkisi de farklı şeyler, evde olduğumuzda babam, spor salonunda antrenörüm. Bu ikisi ayrı. Hatta antrenörüm babam olduğu için beni daha da zorladı ama bu zorluklar benim başarıma hep etki etti. Sürekli yanında olmamı, antrenman yapmamı istiyordu. İstemesem de yapmam gerekiyordu, gerçekten başarımın en büyük etkilerinden biri budur."

Genç sporcu, hedefinin milli takımla ringe çıkarak dünya ve olimpiyatlarda şampiyonluk yaşamak olduğunu kaydetti.

"Baba oğul çalışmak zor ancak avantajları da var"

Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi görevini de yürüten 47 yaşındaki Fazıl Karaman ise en büyük hedefinin çocukları kick boksla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Oğlunun da bu sporculardan biri olduğunu belirten Karaman, "Çocuklar bunu bir dövüş ve sert bir spor olarak görüyor ancak bu bir savunma sporu. Biz öncelikle çocukların kendilerini savunmalarını istiyoruz. Oğlum da ilk başlarda biraz çekiniyordu." dedi.

Karaman, oğlunun zaman geçtikçe kick boksa alıştığını dile getirerek, "Haftanın neredeyse 7 gününü spor salonunda geçirmesi, kendi antrenmanlarının haricinde diğer çocuklara da yardımcı olmaya çalışması, kendini bu şekilde de eğitimci olarak geliştirmesi onu üst seviyeye getirdi." diye konuştu.

Baba oğul çalışmanın zor ancak avantajları da olduğunu vurgulayan Karaman, iyi ikili ilişki kurarak başarıyı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Ahmet Kaan, giresun, Karaman, Dünya, Yaşam, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Kaan Karaman'ın Kick Boks Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip... Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
15:17
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi
Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 13:08:25. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Kaan Karaman'ın Kick Boks Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.