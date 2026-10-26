Ahmet Kaplan, Fransa'daki WC500 turnuvasında gümüş madalya kazandı

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz gibi dünya yıldızlarıyla birlikte yer aldığı organizasyonlarda kariyerine başarılar eklemeye devam ediyor.

Tekerlekli sandalye tenisinin quad kategorisinde grand slam turnuvalarında önemli dereceler elde eden Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta 2025 ve 2026 yıllarında teklerde yarı finale yükselirken Wimbledon'da da 2025'te son 4 sporcu arasına kaldı.

Ahmet Kaplan, 2026 Fransa Açık'ta tekler finaline çıkarak bu kategoride grand slam finali oynayan ilk Türk tenisçi oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da yarı finale yükselen Ahmet, organizasyonu dördüncü bitirerek madalyayı "kıl payı" kaçırdı.

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, son olarak Fransa'da düzenlenen WC500 Open Paratennis du Loiret Turnuvası'nda final oynayarak gümüş madalya kazandı.

Dünya sıralamasında 4'üncülüğe kadar yükselen milli tenisçi, önemli tenisçilerle bir araya geldiği uluslararası arenada elde ettiği sonuçlarla kariyerine yeni başarılar eklemeyi sürdürüyor.

Tenisle değişen hayat

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki milli sporcu Ahmet Kaplan, tenisin hayatını çok değiştirdiğini belirterek en büyük hayalinin paralimpik oyunlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Elektrik kazası sonucunda 8 yaşında iki bacağını ve bir parmağını kaybeden Ahmet, bir süre yalnızca okula gidip geldiğini, daha sonra sporla hayata "aktif" katılmaya karar verdiğini anlattı.

Spor hayatına tekerlekli sandalye basketboluyla başladığını, kulübünün maddi nedenlerle kapanmasının ardından antrenörünün yönlendirmesiyle tenise geçtiğini aktaran Ahmet, "Yaklaşık 6 yıldır bu sporun içindeyim. Dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükseldim." ifadelerini kullandı.

Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinin hem fiziksel hem de mental açıdan büyük çaba gerektirdiğini vurguladı.

Milli sporcu, tenis oynarken sandalyeyi kullanmanın yanı sıra raket kontrolü ve doğru pozisyon alınması gerektiğine dikkati çekerek "Tenis inanılmaz zor bir spor. Çok fazla efor istiyor. İnanılmaz bir çalışma ve kararlılık gerekiyor. Açıkçası biraz inatçı olmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te "kıl payı" kaçan madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dördüncü sırada yer alan Ahmet Kaplan, madalyayı "kıl payı" kaçırdığını, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmayı hedeflediğini anlattı.

Milli sporcu, "En büyük hayalim paralimpik madalyası kazanmak. Modum düştüğü zamanlarda hedefimi kendime hatırlatıyorum. Böyle motive oluyorum." diye konuştu.

Dünya yıldızlarıyla sohbet

Ahmet Kaplan, uluslararası turnuvalarda dünyanın önde gelen tenisçileriyle aynı ortamda bulunmanın kendisi için deneyim olduğunu aktardı.

Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz gibi yıldız tenisçilerle organizasyonlarda ya da soyunma odalarında bir araya geldiğini dile getiren Ahmet, bu durumun gelişimine önemli katkı yaptığını dile getirdi.

Farklı ülkelerde bulunmanın ve yeni insanlarla tanışmanın kendisine çok önemli deneyimler kazandırdığını vurgulayan milli sporcu, "Beni farklı bir dünyaya sokuyormuş gibi. Hayatım inanılmaz değişiyor. Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz gibi yıldız tenisçilerle organizasyonlarda bir araya geliyorum. Yeni insanlar, yeni ülkeler, farklı deneyimler elde ettim. Tenisin hayatımı çok değiştirdi." diyerek sözlerini tamamladı.