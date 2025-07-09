Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde yarı finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, Londra'da düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde İngiliz Andy Lapthorne ile karşılaştı.
Rakibini 6-2, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Ahmet Kaplan, yarı finalde quad dünya 1 numarası Hollandalı Niels Vink ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Ahmet Kaplan Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?