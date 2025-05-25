Eskişehirli Ahmet Melih Saraç, cirit atmada Türkiye birincisi oldu.
Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Saraç, Sivas'ta 24-25 Mayıs 2025'te düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği'nde cirit atmada şampiyon oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu başarıdan dolayı Saraç'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Ahmet Melih Saraç Ciritte Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?