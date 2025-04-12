Ahmet Mete Boylu, Şampiyonada Türkiye\'yi Temsil Edecek

Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
12-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Güney Kıbrıs'ın Limassol kentinde Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası yapılacak. Şampiyonada Türkiye'yi Milli Denizlili Sporcu Ahmet Mete Boylu ve Milli Takım Antrenörü Musa Özcan temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan Milli sporcuya başarılar diledi. - DENİZLİ
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