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Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi

29.12.2021 14:14

- Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem performanslarından duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi.

- Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem performanslarından duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Çebi, Nihat Özdemir ile hakem hatalarını görüşecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü. Nihat Özdemir ile görüşecek olan Çebi, aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirecek.

Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi
Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi
Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi - Son Dakika
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