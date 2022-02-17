Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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