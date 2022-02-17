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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

17.02.2022 15:56
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Ahmet Nur Çebi, Koronavirüs, PCR Testi, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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