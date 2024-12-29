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- Beşiktaş eski Başkanı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleniyor. Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yarıştığı seçimde eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de oyunu kullanmak için salona geldi. 3 numaralı sandıkta kullanan oyunu veren Çebi, herhangi bir açıklama yapmadı.

Birçok genel kurul üyesi de Ahmet Nur Çebi'yle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi.