Üye Girişi
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez

20.11.2021 13:41
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "İlgili makamlara gidiyoruz.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "İlgili makamlara gidiyoruz. Yeri geliyor sesimizi yükseltiyoruz. Ben şov peşinde değilim. Önemli olan Beşiktaş'ın haksızlığa uğramaması. Geçen sene de yaptık" dedi.

"BU ŞANSIZLIK BUGÜN TERSİNE DÖNECEK"

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla üyelere seslendi.Beşiktaş'ın akşam Alanyapor deplasmanına konuk olması nedeniyle kuruldan erken ayrılacağını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Takımımız maalesef talihsiz sonuçlar aldı. Alanya'da bu makus tarihi değiştireceğiz. Özellikle buradan ayrılacağım için özür diliyorum. Konuşacak çok konu var. Mali ve idari genel kurul tarihimiz açıklandı. O tarihte bütün genel kurulu üyelerini ne olursa olsun oraya bekliyoruz. O gün ben orada olacağım. Raporun ilgilendiren kişilerin de orda olacağından şüphem yok. Buraya gelinmesi çok mutlu etti. Dışarda değil burada konuşmak gerekiyor. Bugün sayın başkan ve arkadaşlarının gelmesini takdir ediyorum. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Eski yönetici arkadaşlarımıza bu kapıyı açalım. Sayın divan başkanım bunu kabul edersiniz mutlu olurum. Sayın başkanın bugünkü yapmış olduğu konuşma beni mutlu etti. Başlangıcı güzel geldi. Birlik ve beraberlik kısımları vardı. Bu bizim için önemli. Kendisini gibi ben de buradan gelip gideceğim. Bazı şeylere cevap vermek zorundayım. TL'ye döndürme konusu var. 50 milyon dolarlık kısım dönerken, 34 milyon Euro'luk kısım dönmemiş. Kredi konusu var. 1.5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Ben kardeşimin evini ipotek ettim. Durup dururken 1.5 sene geçmedi. Bugün çok şükür kulübün kimseye borcu yok. Yürüyen davalar var. Haklı olduğumuzu düşündüğümüz davalar. Şu an hiçbir çalışanımıza borcumuz yok" ifadelerini kullandı."VİCDANIMDAN DOLAYI SESSİZ KALMAYA DEVAM EDECEĞİM" Fikret Orman'ın sosyal medya kim var, bunları bize de söyleyin birlikte mücadele edelim açıklamasına da cevap veren Çebi, "Sosyal medyada bizim karşımıza çıkan bir başkan adayı vara. Yazıp duruyor. Tevfik Yamantürk'ü bahane göstererek buraya gelmiyor. Ben sana nasıl cevap vereceğim. Bu arkadaşımız 2 gün içinde eski yönetimi destekleyip, bizi suçlayan bir tavır içine girmiş. Sosyal medyada bakarsanız kimlerin ne yazdığını görürsünüz. Kendisiyle çok fazla sıkıntılı süreç yaşamak istemediğimi söylüyorum. Mali ve idari genel kurulda rapor açıklanacaktır. Gereği yapılacaktır. Ben bile görmedim. Görmek istemiyorum, müdahale etmek istemiyorum. Adaletsizlik içinde olmak istemiyorum. Vicdanımdan dolayı sessiz kalmaya devam edeceğim. Bundan sonra herkes hesap verecek. Ben buradaydım, doğru. Başkan başkandır Başkanın her şeyden haberi olur. Benim haberim olmadan iyi ya da kötü birçok şey yapılmış. Yaptıysak bir hata bedelini öderiz" diye konuştu."BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÖNEMLİ VE KUTSALDIR"Fikret Orman'nın ibra edilmemesi hakkında da konuşan Çebi, "Genel kurul kendisini ibra etmemiş. Bize yetki verdiler, ardından da paralar nerede diye sordular. Ben seni şimdi nasıl ibra edeceğim. Fikret bey değişmemiş. Bazı şeyleri farklı konuşması değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Kendisine bugün buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Mali ve genel kurula gelin orada her şeyi paylaşalım. Beşiktaş benim için önemli ve kutsaldır" dedi."ŞOV YAPMIYORSAK ARKADA MÜCADELE ETMEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"Hakem konusunda açıklama yapmamasına da açıklık getiren Çebi, "Hakemlerle ilgili uğramış haksızlıkları görüyorum. Bunları ilgili bildiğiniz üzere MHK'da bir değişiklik oldu. Onlara avans verme durumumuz var. Önce TFF'ye sonra yayıncı kuruluşa bu görüntünün nerede olduğunu araştırmaya başladık. İki taraftan da gelen cevaplar yetersiz. TFF görüntünün olmadığını söylüyor. Ancak MHK'ya bir şans tanımak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben Beşiktaş başkanıyım. Sabahtan akşama hakemlerle ilgili konuşmanın faydası olduğunu düşünmüyorum. İlgili makamlara gidiyoruz. Yeri geliyor sesimizi yükseltiyoruz. Ben şov peşinde değilim. Önemli olan Beşiktaş'ın haksızlığa uğramaması. Geçen sene de yaptık. Hollanda'daki maça bana güvenin dedim. Biz geçen sene de bunlara maruz kaldık. Beşiktaş'ın hakkını yedirtmeyiz. Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez" şeklinde konuştu."BU ŞANSIZLIK BUGÜN TERSİNE DÖNECEK"Takımda yaşanan sakatlıkların büyük kısmının darbeye bağlı olduğuna değinen Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sakatlıkların maalesef büyük kısmı darbeye bağlı. Bu durumun şansızlık olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu şansızlık bugün tersine dönecek. Gelin Beşiktaş'ı ayağa kaldırıp, uçuralım. Kimi ibra edeceksiniz, benim haddime değil. Orada vicdanlı şekilde karar verilecektir."

- İstanbul
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez
Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklama: Hedefimiz yüzde 100'e hitap etmek 14:37 TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklama: Hedefimiz yüzde 100'e hitap etmek Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya yanıt verdi 14:14 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya yanıt verdi Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor 11:43 Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru

Son Dakika Haberleri
14:37 TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Haberler.com'a özel açıklama: Hedefimiz yüzde 100'e hitap etmek
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Köye kadar inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor Köye kadar inen aç kurtlar, hareket eden her şeye saldırıyor         
14:32
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 14:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement