Ahmet Nur Çebi: Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , "İlgili makamlara gidiyoruz. Yeri geliyor sesimizi yükseltiyoruz. Ben şov peşinde değilim. Önemli olan Beşiktaş'ın haksızlığa uğramaması. Geçen sene de yaptık" dedi.

"BU ŞANSIZLIK BUGÜN TERSİNE DÖNECEK"

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park 'ta yapılıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla üyelere seslendi.Beşiktaş'ın akşam Alanyapor deplasmanına konuk olması nedeniyle kuruldan erken ayrılacağını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Takımımız maalesef talihsiz sonuçlar aldı. Alanya'da bu makus tarihi değiştireceğiz. Özellikle buradan ayrılacağım için özür diliyorum. Konuşacak çok konu var. Mali ve idari genel kurul tarihimiz açıklandı. O tarihte bütün genel kurulu üyelerini ne olursa olsun oraya bekliyoruz. O gün ben orada olacağım. Raporun ilgilendiren kişilerin de orda olacağından şüphem yok. Buraya gelinmesi çok mutlu etti. Dışarda değil burada konuşmak gerekiyor. Bugün sayın başkan ve arkadaşlarının gelmesini takdir ediyorum. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Eski yönetici arkadaşlarımıza bu kapıyı açalım. Sayın divan başkanım bunu kabul edersiniz mutlu olurum. Sayın başkanın bugünkü yapmış olduğu konuşma beni mutlu etti. Başlangıcı güzel geldi. Birlik ve beraberlik kısımları vardı. Bu bizim için önemli. Kendisini gibi ben de buradan gelip gideceğim. Bazı şeylere cevap vermek zorundayım. TL'ye döndürme konusu var. 50 milyon dolarlık kısım dönerken, 34 milyon Euro'luk kısım dönmemiş. Kredi konusu var. 1.5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Ben kardeşimin evini ipotek ettim. Durup dururken 1.5 sene geçmedi. Bugün çok şükür kulübün kimseye borcu yok. Yürüyen davalar var. Haklı olduğumuzu düşündüğümüz davalar. Şu an hiçbir çalışanımıza borcumuz yok" ifadelerini kullandı."VİCDANIMDAN DOLAYI SESSİZ KALMAYA DEVAM EDECEĞİM" Fikret Orman 'ın sosyal medya kim var, bunları bize de söyleyin birlikte mücadele edelim açıklamasına da cevap veren Çebi, "Sosyal medyada bizim karşımıza çıkan bir başkan adayı vara. Yazıp duruyor. Tevfik Yamantürk 'ü bahane göstererek buraya gelmiyor. Ben sana nasıl cevap vereceğim. Bu arkadaşımız 2 gün içinde eski yönetimi destekleyip, bizi suçlayan bir tavır içine girmiş. Sosyal medyada bakarsanız kimlerin ne yazdığını görürsünüz. Kendisiyle çok fazla sıkıntılı süreç yaşamak istemediğimi söylüyorum. Mali ve idari genel kurulda rapor açıklanacaktır. Gereği yapılacaktır. Ben bile görmedim. Görmek istemiyorum, müdahale etmek istemiyorum. Adaletsizlik içinde olmak istemiyorum. Vicdanımdan dolayı sessiz kalmaya devam edeceğim. Bundan sonra herkes hesap verecek. Ben buradaydım, doğru. Başkan başkandır Başkanın her şeyden haberi olur. Benim haberim olmadan iyi ya da kötü birçok şey yapılmış. Yaptıysak bir hata bedelini öderiz" diye konuştu."BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÖNEMLİ VE KUTSALDIR"Fikret Orman'nın ibra edilmemesi hakkında da konuşan Çebi, "Genel kurul kendisini ibra etmemiş. Bize yetki verdiler, ardından da paralar nerede diye sordular. Ben seni şimdi nasıl ibra edeceğim. Fikret bey değişmemiş. Bazı şeyleri farklı konuşması değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Kendisine bugün buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Mali ve genel kurula gelin orada her şeyi paylaşalım. Beşiktaş benim için önemli ve kutsaldır" dedi."ŞOV YAPMIYORSAK ARKADA MÜCADELE ETMEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"Hakem konusunda açıklama yapmamasına da açıklık getiren Çebi, "Hakemlerle ilgili uğramış haksızlıkları görüyorum. Bunları ilgili bildiğiniz üzere MHK'da bir değişiklik oldu. Onlara avans verme durumumuz var. Önce TFF'ye sonra yayıncı kuruluşa bu görüntünün nerede olduğunu araştırmaya başladık. İki taraftan da gelen cevaplar yetersiz. TFF görüntünün olmadığını söylüyor. Ancak MHK'ya bir şans tanımak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben Beşiktaş başkanıyım. Sabahtan akşama hakemlerle ilgili konuşmanın faydası olduğunu düşünmüyorum. İlgili makamlara gidiyoruz. Yeri geliyor sesimizi yükseltiyoruz. Ben şov peşinde değilim. Önemli olan Beşiktaş'ın haksızlığa uğramaması. Geçen sene de yaptık. Hollanda 'daki maça bana güvenin dedim. Biz geçen sene de bunlara maruz kaldık. Beşiktaş'ın hakkını yedirtmeyiz. Şov yapmıyorsak arkada mücadele etmediğimiz anlamına gelmez" şeklinde konuştu."BU ŞANSIZLIK BUGÜN TERSİNE DÖNECEK"Takımda yaşanan sakatlıkların büyük kısmının darbeye bağlı olduğuna değinen Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sakatlıkların maalesef büyük kısmı darbeye bağlı. Bu durumun şansızlık olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu şansızlık bugün tersine dönecek. Gelin Beşiktaş'ı ayağa kaldırıp, uçuralım. Kimi ibra edeceksiniz, benim haddime değil. Orada vicdanlı şekilde karar verilecektir."

