Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş’ı Eski Günlerine Döndüreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş’ı Eski Günlerine Döndüreceğiz

Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş’ı Eski Günlerine Döndüreceğiz
19.10.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni divan kurulu başkanı Ürkmezgil, birlikle başarı hedeflediklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek siyah-beyazlı camiayı eski günlerdeki gibi başarılara ulaştıracaklarını söyledi.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan Beşiktaş Kulübünün divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alan Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı oldu.

Ahmet Ürkmezgil, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimi kazandıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Ürkmezgil, "Beşiktaş'ta yedi yıl yöneticilik yaptığımda gerçekten kendimi bu camiada her türlü görevi yapmış gibi zannediyorum ama hep bir şeyler Beşiktaş ile ilgili eksik kalıyordu. Divan başkanlık seçimi söz konusu olunca bazı arkadaşlar, büyüklerim bu konuda bana telkinde bulundu, dayanamadım ve aday olduk. Hızlı ve uzun bir süreçti. Fazla aday vardı. İş, dokuz adayla başlayıp en sonunda beş adaya kadar indi. Gerçekten zor bir seçimdi." diye konuştu.

Kendisine oy veren ve vermeyen tüm divan üyelerine teşekkür eden Ürkmezgil, "Benim kafamdakiler, camiayı tekrar eski günlerdeki gibi birlikte bir noktaya getirmek amacıyla yapılmış şeyler. Hep birlikte Beşiktaş'ı tekrar birlik, beraberlik içerisinde çok güzel yerlere getireceğimizden hiç şüphem yok. Zaten o günleri yakaladığımız anda ben inanıyorum ki eski günlerdeki başarıların hepsi arkadan gelecektir. Önce birliktelik, başarı ve kenetlenme sonra başarı geliyor. Futbolda da bu böyledir. Takım halinde iyi olmazsanız, kenetlenmezseniz birkaç tane oyuncunun iyi olması, taktiğin çok iyi olması galibiyeti getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlik divanı" sloganıyla yola çıktıklarını anımsatan Ahmet Ürkmezgil, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"O zamanlar feda dönemi olduğu için yöneticilikte yaptığımız seçimlerde çok fazla zorlu mücadeleler de olmamıştı. Bu kadar yorulmamıştık. Hiç bu konulara girmiyoruz ama bayağı yıprandığımız anlar oldu. Dolayısıyla yarından itibaren bu yorgunluğa rağmen işin neresinden başlayabiliriz diye öyle bir heyecan içerisindeyim. Çok mutluyum. Yöneticiliğimde de ilk haber alışım çok ani olmuştu. Şu anda da o heyecanı yaşıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Çok iyi bir ekibim var. Ekibime çok güveniyorum. İnanıyorum ki bütün Beşiktaş kamuoyu da bana çok yardımcı olacak."

Kaynak: AA

Ahmet Ürkmezgil, Yerel Haberler, istanbul, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş’ı Eski Günlerine Döndüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:52:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş’ı Eski Günlerine Döndüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.