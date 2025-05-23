Ahmetli Gazi Ortaokulu Türkiye İkincisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları 3x3 Basketbol Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye genelinden en başarılı takımların mücadele ettiği turnuvada, Manisa'yı temsil eden Ahmetli Gazi Ortaokulu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları 3x3 Basketbol Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuva boyunca hem mücadele gücü hem de yüksek takım ruhu ile öne çıkan Ahmetli Gazi Ortaokulu, zorlu rakiplerini geride bırakarak adını Türkiye finallerine yazdırdı. Final karşılaşmasında da büyük bir azimle sahada yer alan takım, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Sporcuları tebrik etti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ahmetli Gazi Ortaokulu'nun elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısından dolayı öğrenci sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Sporcuların turnuva boyunca gösterdiği azim, disiplin ve takım ruhunun takdire şayan olduğunu belirten Öztürk, "Gençlerimizin böylesine büyük bir başarıya imza atması hem ilimiz adına gurur verici hem de gelecek adına umut verici. Bu tür başarılar sadece bir derece kazanmakla kalmaz; aynı zamanda sporun tabana yayılması, gençler arasında daha fazla benimsenmesi ve daha başarılı sporcuların yetişmesi açısından da büyük önem taşır." dedi. - MANİSA