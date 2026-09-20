AIGA Global Grappling Serisi\'nde Rıza Kayaalp, 130 kiloda Rumen rakibini 7-1 yendi

AIGA Global Grappling Serisi organizasyonu İstanbul'da yapıldı.

ORA Arena'da düzenlenen etkinliğe Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak, Şamil Erdoğan ve Feyzullah Aktürk, boksör Avni Yıldırım, kick boksçu Vedat Hödük ve eski futbolcu Mesut Özil katıldı.

Organizasyonda serbest ve grekoromen stil başta olmak üzere birçok kategoride müsabakalar gerçekleştirildi.

Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak, Şamil Erdoğan ve Feyzullah Aktürk, organizasyonda mücadele etti. Rıza Kayaalp, 130 kilo grekoromen stilde Rumen Alin Alexuc-Ciurariu'yu 7-1 yendi. Feyzullah Aktürk de 97 kilo serbest stilde Alman Wladimir Remel'i 11-1 mağlup etti. Burhan Akbudak, 82 kilo grekoromen stilde Alman güreşçi Idris Ibaev karşısında müsabakayı 5-1 kazandı. Ayrıca Şamil Erdoğan, 102 kilo serbest stilde Brezilyalı Giovanni Piazza ile yaptığı müsabakayı, rakibini tuş ederek kazandı.

Rıza Kayaalp: "Bu turnuva belki şampiyonalara alternatif olabilir"

Müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, güzel bir organizasyonda yer aldığını belirterek "İlk kez böyle bir organizasyona katıldım. Ben, genelde Dünya Şampiyonası'nda veya Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyorum. Bu organizasyonda bizi sevenler karşısında güreşme fırsatı bulmak çok güzel. Hızlı bir şekilde yaygınlaşan bir organizasyondayız. Bundan sonraki organizasyonlara katılmak istiyorum. Bu turnuva belki şampiyonalara alternatif olabilir. Ben bu organizasyonu başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, seyirci sayısının iyi olduğunu dile getirerek "Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'nda madalya almış sporcuların bu organizasyonlarda güreşmesi, bence tecrübe ve maddi yönden bir kazançtır. İyi rakiplerle güreşmek, gençlerin tecrübesini artırır. Başarılı güreşçiler için de maddi yönden bu tarz organizasyonlar gayet iyi. Başka organizasyonlardan teklif aldım. Yoğunluktan dolayı diğer organizasyonlara katılamadım." diye konuştu.

Avni Yıldırım: "Gençler bizim için önemli"

Boksör Avni Yıldırım ise bu tarz organizasyonların Türkiye'de düzenlenmesinin çok önemli olduğunu kaydederek "Bu tarz organizasyonlar, gençlerimize ilham kaynağı oluyor. Gençler bizim için önemli. Gençlerimiz, umuyorum ki bu tarz organizasyonlarda mücadele edecek ve yüce Türk milletimiz ile ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecekler. Ben de yüce Türk halkını temsil etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Gençlerin artık eskisi gibi spor yapmadığını aktaran Yıldırım, "Artık gençler hayal kurmuyor. Biz, kazanmanın hayalini kurduk ve mücadele ettik. İnşallah böyle organizasyonların artmasıyla gençler daha fazla hayal kuracak. İnşallah yolun sonunda ben de altın kemeri ülkeye getireceğim." dedi.

Vedat Hödük: "Organizasyonun Türkiye'de yapılması önemli"

Kick boksçu Vedat Hödük, etkinlikteki atmosferin çok güzel olduğunu kaydederek "Gençlere umut veren bir ambiyans var. Organizasyonun Türkiye'de yapılması önemli. Bence bu durum ileride önemli organizasyonların ülkeye çekilmesinde rol oynayacak. İnsanların ilgisi gayet iyi. Burada olmaktan mutluyum." şeklinde konuştu.

Gençlerin de burada mücadele edebileceğini dile getiren Vedat Hödük, "Gençler, güreşle spora başlayıp uluslararası alanda isimlerini duyurabilirler. Kötü alışkanlıklardan bir genci kurtarabilirsek ve onu spora çekebilirsek iyi olur. Onlara böylece başka bir bakış açısı kazandırabiliriz." dedi.

Organizasyon, kapanış töreninin ardından sona erdi.