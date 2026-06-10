Çavdarhisar'da Aizanoi Spor Festivali - Son Dakika
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Çavdarhisar'da Aizanoi Spor Festivali

Çavdarhisar\'da Aizanoi Spor Festivali
10.06.2026 09:32  Güncelleme: 09:34
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen Aizanoi Spor Festivali, 'Tarihle Spor İç İçe' mottosuyla başladı. Gençler ve çocuklar, sportif ve sosyal etkinliklerde bir araya gelirken, festival yoğun ilgi gördü.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tarihi miras ile sporu buluşturan Aizanoi Spor Festivali düzenlenen törenle başladı.

"Tarihle Spor İç İçe" mottosuyla gerçekleştirilen festivalde gençler ve çocuklar, tarihi Aizanoi Antik Kenti atmosferinde düzenlenen sportif ve sosyal etkinliklerde bir araya geldi. Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar ve aktiviteler yoğun ilgi görürken, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sporun birleştirici gücünü deneyimleme fırsatı buldu.

Gençlerin ve çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi mirasın eşsiz atmosferinde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla coşkulu anlara ev sahipliği yaptı.

Festivalde konuşan Kaymakam Murat Ak, sporun birlik ve beraberliği güçlendiren yönüne dikkat çekerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Festivalin açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, İl Genel Meclis üyeleri, Kütahya İl Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, Çavdarhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Ölçen ve çeşitli kurum amirleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çavdarhisar'da Aizanoi Spor Festivali - Son Dakika

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