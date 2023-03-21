Orkun'dan Hollanda'da gündem yaratan hareket! Babası destek çıktı

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü'nün Ajax maçı öncesi rakip kaptan Dusan Tadic'le arasında yaşananlar gündeme damga vurdu. Orkun, deplasmanda 3-2 kazandıkları kritik maçtan önce Sırp futbolcu Tadic'in elini sıkmadı.

"DERİNDEN SARSILDIM"

Depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı pazubendi takmayan Sırp futbolcu Dusan Tadic gördüğü tepkilerin ardından"Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" paylaşımı yapmıştı.

ORKUN GÜNDEMİN MERKEZİNDE

Orkun'un Tadic'e karşı bu tavrı Hollanda'da gündemin merkezine oturdu. Yaşananların ardından Orkun'un babası Halil Kökçü kısa bir açıklama yaptı.

"BİR DURUŞU VAR"

TV100'e konuşan baba Halis Kökçü polemiklerin içine çekilmek istemediklerini belirtip "Orkun'un yıllardır bir duruşu var. Orada olması gerekeni yaptı" ifadelerini kullandı. Orkun Kökçü, LGBT'yi sembolize eden 'One Love' pazubendini takmadığı için Hollanda'da gündem olmuştu. Milli futbolcu "Irkçılığa ve ayrımcılığa karşıyım. Ancak bunu dini inancım gereği taşıması gereken doğru kişinin ben olduğumu hissetmiyorum" açıklamasını yapmıştı.