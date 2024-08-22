AK Parti Karabük Milletvekilleri Karabük İdman Yurdu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Karabük İdman Yurdu'nu Ziyaret Etti

AK Parti Karabük Milletvekilleri Karabük İdman Yurdu\'nu Ziyaret Etti

AK Parti Karabük milletvekilleri, TFF 3.Ligde mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nu sezon öncesi antrenmanda ziyaret ederek futbolculara başarılar diledi.

22.08.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
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AK Parti Karabük milletvekilleri TFF 3.Ligde mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nu sezon öncesi antrenmanda ziyaret ederek futbolculara başarılar diledi.

Karabük İdman Yurdu Spor sezon öncesi antrenmanını Yaşar Kaptan Çebi Tesislerinde sürdürüyor. AK Parti milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Başkanı Ferhat Salt, antrenmanda teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret etti. Kulüp Başkanı Adem Aydım tarafından karşılanan AK Parti teşkilatı, futbolculara ve teknik heyete yeni sezonda başarılar diledi.

Şahin, Keskinkılıç ve Çetinkaya, Karabük İdman Yurdu'na gereken desteğin de verileceğini belirterek

yeni sezonda şampiyonluk beklediklerini aktardılar. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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