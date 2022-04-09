Akarsu Slalom Yusufeli Belediyesi Bahar Kupası yarışları yapıldı - Son Dakika

Türkiye Kano Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Akar su Slalom Yusufeli Belediyesi Bahar Kupası" yarışları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapıldı.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Barhal Çayı üzerindeki 350 metrelik yapay kano parkurunda gerçekleştirilen organizasyona Artvin ve Rize'den 45 sporcu katıldı.

K1 ile C1 tekne sınıflarında büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular, 6'sı ters, toplam 21 kapının bulunduğu parkuru en hızlı şekilde bitirmek için Barhal Çayı'nın coşkun akan sularında kürek çekti.

Bölgede son günlerde hava sıcaklığının artmasına bağlı karın erimesiyle debisi yükselen ve bulanık akan Barhal Çayı, sporculara yer yer zorlu anlar yaşattı.

Büyük erkekler C1 kategorisinde Rize Gençlik Spor Kulübünden Muhammet Usta, genç erkekler C1'de Ardeşen Belediyesi Spor Kulübünden Mustafa Parlak, büyük kadınlar C1'de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Gamze Polat, genç kadınlar C1'de yine Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Duygu Beyaz birinciliği elde etti.

Büyük erkekler K1 kategorisinde Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Mustafa Arda Acar, yıldız erkekler K1'de Ardeşen Belediyesi Spor Kulübünden Alperen Kerim Galipoğlu, genç erkekler K1'de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Gürkan Çelik, büyük kadınlar K1'de Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Cennet Ayhan, genç kadınlar K1'de de yine Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Fadime Kurt, birincilik kürsüsüne çıktı.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki parkurun ilk yapay kano parkuru olması özelliğiyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Parkurda yıllardır çok sayıda sporcu yetiştiğini belirten Aytekin, "İlçemizden yetişen onlarca milli sporcumuz mevcut. Bu geleneği yeni yerleşim yerinde de devam ettirmek istiyoruz. Bunun için yeni yerleşim yerinde baraj gölünden alacağımız sularla oluşturacağız bir parkur projemiz var. DSİ ile bu projeyi de yapacağız. Yeni yerleşim yerini doğa sporlarının merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

İlçede böylesine bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayan Aytekin, "Burada 13-14 Mayıs'ta Türkiye Şampiyonası, eğer altyapısını hazırlayabilirsek uluslararası kano yarışları da yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularından Emrecan Tarık Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren kanoyla ilgilendiğini söyledi.

Kanonun adrenalini yüksek, zevkli bir spor olduğunu dile getiren Emrecan Tarık Yılmaz, "Bugün parkurdaki su çoktu, coşkun bir akıntı var. Çok zor kapılar var. Zor bir parkur ama elimizden geleni yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.