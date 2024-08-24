Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 59.'su Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 59.'su Başladı

Akbalık Yağlı Güreşleri\'nin 59.\'su Başladı

Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri, 20'si başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivanın mücadelesiyle başladı. Sakarya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri de güreşlere katıldı.

24.08.2024 13:52  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 59.'su başladı. 20'si başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan, er meydanında 14 kategoride mücadele ediyor.

1956 yılında Akyazı Akbalıklı Zülküf Karabulut pehlivan tarafından başlatılan ve bu yıl 59.'su düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri başladı. 20'si başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele ediyor. Birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için Dualı Çayırda ter döküyor.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Akbalık Güreş Ağası Ramazan Yorulmaz başta olmak üzere protokolünde katıldığı güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Akyazı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 59.'su Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 59.'su Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement