Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Türkiye Oryantring Şampiyonasında U14 1. Kademe yarışmasında K12 B kategorisinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Ecrin Gül Ordu 3'üncü oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleşen 34 farklı ilden 92 kulüp ve bin 84 sporcunun katıldığı Türkiye Oryantring Şampiyonasına Aydın'dan 20 sporcu katıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Ecrin Gül Ordu K12 B kategorisinde şampiyonayı 3'üncü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu şampiyona sonrasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret ederek yaşadığı başarı sevincini paylaştı. İl Müdürü Yığmatepe dereceye giren sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.