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Mersin Belediye Başkanı, sporcu çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Mersin Belediye Başkanı, sporcu çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal medyada yapılan çağrıya kayıtsız kalmayarak sporcu çocuklarla birlikte idman yaptı. Başkan Gültak, gençlerle birlikte vakit geçirerek yeni spor tesislerinin önemini vurguladı.

Mersin Belediye Başkanı, sporcu çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı
03.01.2024 - 12:35,
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sporcu çocukların sosyal medyadan yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayarak sahaya çıkıp, onlarla birlikte idman yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Gültak'ı antrenmana davet eden Akdeniz Gücü Futbol Takımı oyuncuları, karşılarında başkanı görünce sevinç ve mutluluk yaşadı. Çocukların davetine kayıtsız kalmayan Başkan Gültak, takımın antrenmanına katılarak gençlerle keyifli vakit geçirdi. Davetlerini kırmayıp antrenmana katıldığı için Başkan Gültak'a teşekkür eden sporcu gençler, yapılan yeni spor tesisleri sayesinde diledikleri zaman ve daha iyi antrenman yapabildiklerini ifade etti.

"Akdeniz'e yeni spor tesisleri kazandırdık"

Başkan Gültak da sosyal medyadan gelen davet üzerine gençleri kırmayıp takımın antrenmanına katıldığını belirterek; "Sporcu gençlerimiz, Güneş Mahallesi'nde bulunan futbol sahamızda antrenman yapıyor. Geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ben de bir top çevirip, onlarla birlikte spor yapmak istedim. Bu tesisimiz çok güzel. Tesisimizi, hem buradaki gençlerimiz hem de diğer amatör spor kulüplerimiz kullanıyor. Bunun gibi Akdeniz'de birçok tesis yaptık, onlarcasını da yeniledik. Bunları yaparken de amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin sporla iç içe olmasını sağlamaktı" dedi.

Göreve geldiği günden beri özellikle kadın ve gençlere önem veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kültür sanat evleri, spor tesisleri, kurs merkezleri gibi birçok hizmeti hayata geçirdi. Ayrıca ilçeye kazandırılan veya tamamen yenilenen çok sayıda spor tesisinde yüzlerce çocuk spor yaparken, eskiden terör örgütlerinin hedefi haline gelen çocuklar ve gençler, artık eğitim ve sporda elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarı ve yetenekleriyle anılıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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