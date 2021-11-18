Üye Girişi
Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı

18.11.2021 10:07
Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden boksörler, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma İller Arası Boks Turnuvasında 6 madalya kazandı.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden boksörler, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma İller Arası Boks Turnuvasında 6 madalya kazandı.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan boks takımı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve 15 ilden sporcunun katıldığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma İller Arası Boks Turnuvasından madalyalarla döndü. Kulüp bünyesinde mücadele eden 6 sporcu ile katılım sağlanan turnuvada, kulübün 5 sporcusu birinci, bir sporcusu da 3'üncü olarak büyük başarı gösterdi.

"Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, turnuvadan elde ettikleri başarılarından dolayı Akdenizli boksörleri ve teknik adamları tebrik etti. Gültak, Akdeniz'de çok daha fazla genci ve çocuğu sporun farklı dallarıyla buluşturmaya, onları sokağın risklerinden uzaklaştırıp çok daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başarılı ve meraklı oldukları spor dallarına çocukları yönlendirmeleri için ailelere çağrı yapan Başkan Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak, sporcularımıza her anlamda destek vermeye, onların çok daha iyi yerlere gelebilmeleri için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizleri, ailelerini ve antrenörlerini gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı
Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı

10 Kasım, Akdeniz, Mersin, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor 11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor
Erdoğan'ın 10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor 10:37 Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı 10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
Avustralya'da orman yangınlarında neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı 10:01 Avustralya'da orman yangınlarında neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem

Son Dakika Haberleri
11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
11:00 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti
11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor
10:57 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
10:44 TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil
10:36 Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor
Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı         
11:08
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi         
10:58
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Sertap Erener'in gergin anları! Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener'in gergin anları! Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
10:36
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement