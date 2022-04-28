Akdeniz Belediyespor Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyespor U-18 futbol takımı, 2021-2022 Taki Bakar sezonu U-18 Liginde mücadele ettiği toplam 28 maçta, 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Mersin şampiyonu oldu. Ekip, 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasının ilk maçı için Adana'da ter dökecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyespor U-18 futbol takımı, play-off karşılaşmalarının son müsabakasında deplasmanda konuk olduğu Mersin Yolspor ekibini mağlup ederek, Mersin şampiyonu olmayı başardı ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ekip, Mersin'de önce kendi grubunda oynadığı 14 karşılaşmanın 13'ünü kazanıp 1 beraberlik alarak play off'lara katıldı. Daha sonra 4 gruptan gelen 8 takımın mücadele ettiği play off maçları neticesinde 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz Belediyespor U-18 futbol takımı, Mersin Şampiyonu olarak maçlarını tamamladı.

Mersin'i Adana'da temsil edecekler

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda takımların hangi illerde mücadelede edeceğine dair yapılan kura çekiminde Akdeniz Belediyespor U-18 futbol takımı, Türkiye Şampiyonasında Mersin'i Adana'da temsil etmeye hak kazandı. Buna göre, takım, gidilecek grup maçlarında diğer illerden gelen 6 takımın mücadele edeceği müsabakaları şampiyon olarak tamamlaması halinde Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına girme mücadelesi verecek.

"Tüm ekibimizle gurur duyuyorum"

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Biz her daim Akdeniz'i sporun merkezi yapacağımızı ifade ediyoruz. U-18 futbol takımımız Mersin şampiyonu olarak bizlere bu gururu yaşattı. Hedefimiz, Türkiye şampiyonluğudur. Bu anlamda bizlere düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Onlardan da isteğimiz, takımımızı daha ileri taşımalarıdır. Tüm ekibimizle ve teknik heyetle gurur duyuyorum. Türkiye Şampiyonasında Akdeniz'i ve kentimizi temsil edecek Akdeniz Belediyespor U-18 futbol takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN