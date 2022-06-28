Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 29 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak judo müsabakalarında 24 ülkeden 75 kadın ve 86 erkek sporcu tatamiye çıkacak. Türkiye'yi 7'şer kadın ve erkek milli judocu temsil edecek.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika

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