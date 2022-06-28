Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak

28.06.2022 16:10
Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 29 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak judo müsabakalarında 24 ülkeden 75 kadın ve 86 erkek sporcu tatamiye çıkacak. Türkiye'yi 7'şer kadın ve erkek milli judocu temsil edecek.

Judo müsabakalarının ilk gününde kadınlarda 48, 52 ve 57, erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

Kadınlarda 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt, erkeklerde ise 60 kiloda Mihraç Akkuş, 66 kiloda Ejder Toktay madalya karşılaşmaları yapacak.

YORUMLAR
500
19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup Akdeniz Oyunları'nda ilk gün milli tenisçiler namağlup
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement