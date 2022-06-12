Akdeniz Oyunları öncesi Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları öncesi Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor

12.06.2022 13:08
Akdeniz Oyunları öncesi Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor

Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Alper Hamurcu, hazırlıklarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Alper Hamurcu, hazırlıklarının başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadın Voleybol Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına İzmir'de devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, Akdeniz Oyunları kamp sürecinin erken başladığını belirtti.

Oyuncuların fiziksel olarak hazır hale gelebilmesi için geniş bir kadroyla çalışmalara başladıklarını vurgulayan Hamurcu, şunları kaydetti:

"Çok uzun süredir birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Tüm takımların yoğun bir programı var. Bizim gibi Akdeniz Oyunları'nda da yer alacak Yunanistan Milli Takımı'nın programının da uygun olması sebebiyle Yunanistan ile ikili kamp yapmaya karar verdik. Önemli isimleri eksik olmasına rağmen, iyi ve genç oyunculara sahip bir takım. Oynadığımız karşılaşmalar, maç ritmimizi bulabilmemiz adına bizim çok önemliydi. Eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Üç maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Genel anlamda iyi geçtiğini söyleyebilirim. Oyuncularımızın performansından mutluyum. Önümüzdeki hafta da Yunanistan ile Atina'da yine ikili kamp yapacağız ve hazırlık maçları oynayacağız. Yunanistan'daki kampımızın da iyi geçeceğine inanıyorum. Ardından çalışmalarımızı Ankara'da sürdüreceğiz ve Akdeniz Oyunları'na hazır bir şekilde gideceğiz."

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Yunanistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları öncesi Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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