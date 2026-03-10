Akdeniz Belediye Spor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonası yolunda - Son Dakika
Akdeniz Belediye Spor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonası yolunda

Akdeniz Belediye Spor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonası yolunda
10.03.2026 16:24  Güncelleme: 16:25
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, U-14 futbol takımı Türkiye Şampiyonası öncesi Kaymakam Zeyit Şener tarafından kabul edildi. Takım namağlup lider olarak Aksaray'daki finallere gitmeye hak kazandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Akdeniz Belediye Spor Kulübü U-14 futbol takımı Türkiye Şampiyonası öncesi Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener tarafından kabul edildi.

11-15 Mart tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Bölge Finallerine katılacak olan Akdeniz Belediye Spor Kulübü U-14 futbol takımı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'i ziyaret etti. Şener, genç sporcular ve teknik heyetle bir süre sohbet ederek takımın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette konuşan Şener, takımın sezon boyunca gösterdiği performansın gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Şener, "Akdeniz Belediye Spor Kulübü U-14 futbol takımımızın lig boyunca gösterdiği performans bizleri son derece mutlu etti. Namağlup şekilde ligi lider tamamlamaları ve 'play-off'lardan birinci çıkarak ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazanmaları büyük bir başarıdır. Genç sporcularımızın azmi ve disipliniyle Aksaray'da da ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Spor U-14 futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puanla namağlup lider oldu. Play-Off karşılaşmalarını da birinci sırada tamamlayan takım, bu sonuçla Mersin'i Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

11-15 Mart tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası Bölge Finallerinde 8 takım bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeyit Şener, Aksaray, Türkiye, Akdeniz, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Belediye Spor U-14 Takımı Türkiye Şampiyonası yolunda - Son Dakika

