Ake, Fenerbahçe Kampına Katıldı

Fenerbahçe, yeni transfer Nathan Ake'nin Avusturya kampına katıldığını açıkladı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, yeni transfer Nathan Ake'nin sağlık kontrollerinin ardından kampa katıldığını ve hazırlıklara başlayacağını duyurdu. - İSTANBUL
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