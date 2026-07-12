Ake: İyi Bir Sezon İçin Sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, yeni sezonun kendileri adına başarılı geçmesini istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yaptığı kampa katılan Hollandalı yıldız stoper, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonu iple çektiğini aktaran Ake, "Mutlu ve çok heyecanlıyım. İlk günlerim gayet iyi geçiyor. Burada herkes tarafından çok iyi karşılandım. Ailemi sordular ve İstanbul'daki yaşamdan bahsettiler. Hocamızla da bir görüşme gerçekleştirdim. O da bana mevcut durumumu sorup, planlarından bahsetti. Zaten ilerleyen süreçte daha da fazlasını konuşacağız. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz ve bunun için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe hakkında Brezilyalı kaleci Ederson'dan bilgi aldığını vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, "Öncesinde kulübün bana ilgisi vardı ve transfer süreci çok çabuk gelişti. Buradan gelen teklif çok ilgimi çekti. Ederson ile hemen konuştum ve bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğunu ve taraftarlarımızın harika olduğunu anlattı. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında Manchester City ile transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu." ifadelerini kullandı.

Nathan Ake, kısa sürede kendisini hazırlayacağını belirterek, "Son maçımın ardından 8 gün iznim oldu. O süreçte de rahatlamaya çalıştım. Uzun geçen sezonlardan sonra özellikle kafa olarak rahatlamanız gerekiyor. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Hazır olmamın çok vakit alacağını düşünmüyorum. Birkaç gün içinde ben de tamamen hazır olurum." değerlendirmesinde bulundu.

"Arkadaşlarım şimdiden beni evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar"

Hollandalı stoper, ilk iç saha maçına hazırlandığını söyledi.

Takım arkadaşlarının taraftar hakkında bilgi verdiğinden bahseden Ake, "Bütün takım arkadaşlarım stadımızın doluluğundan ve taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyor. Şimdiden beni evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. Ben de sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım. Bunu canlı olarak tecrübe etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sosyal medyadan özellikle transferim sonrası çok fazla 'hoş geldin' mesajı aldım. Bu mesajları görmek beni evimde hissettirdi. O yüzden bunun için çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız"

Ake, önceliklik hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Katıldıkları her turnuvada başarı için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Ake, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olmadığını biliyorum ve aynı zamanda uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maç maç bakacağız. Öncelikle hedefimiz eleme maçları. Sonrasında da lige iyi başlangıç yapıp, devamın bu şekilde getiririz."

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren Ake, "Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Arkamızda olmaya devam etsinler. Her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.