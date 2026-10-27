AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 yenerek üçüncü haftayı kapattı

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 yenerek üçüncü haftayı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Mücadele 138 dakika sürdü; setler 17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 15-12 sonuçlandı.
Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Moreira, Hakan Polat, Candido, Hamacher, Atakan Topal, (Ali İhsan Heper, Burak Cevik, Mehmet Hacıoğlu, Galvez)
Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün, Melih Sıratça, Tarık Erginay)
Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 15-12
Süre: 138 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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