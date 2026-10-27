AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 yenerek üçüncü haftayı kapattı - Son Dakika
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AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 yenerek üçüncü haftayı kapattı

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Mücadele 138 dakika sürdü; setler 17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 15-12 sonuçlandı.

Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Moreira, Hakan Polat, Candido, Hamacher, Atakan Topal, (Ali İhsan Heper, Burak Cevik, Mehmet Hacıoğlu, Galvez)

Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün, Melih Sıratça, Tarık Erginay)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 15-12

Süre: 138 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
VoleybolSporSMSSon Dakika

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