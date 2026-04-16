Akgül\'den Milli Takıma Moral

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporculardan son ana kadar mücadele etmelerini istedi.

Serbest Güreş Milli Takımı, başkent Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde yapılacak şampiyonanın son hazırlıklarını Kazakistan Milli Takımı ile Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Milli takım kampını ziyaret eden federasyon başkanı Taha Akgül, sporculara şampiyonada başarılar diledi.

Hakan Büyükçıngıl ile antrenman maçı yaptı

Sporculuk döneminde serbest stil 125 kiloda Türkiye'ye önemli başarılar kazandıran Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda bu sıklette mücadele edecek Hakan Büyükçıngıl ile antrenman maçı da yaptı.

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgül, özellikle serbest güreşte genç bir jenerasyona sahip olduklarına işaret ederek, "Bu minderlerde çok uzun süre ter döktüm. Takımımız çok genç bir ekip. Özellikle olimpiyat sonrası bir değişime uğradı. Benim ve Soner Demirtaş'ın emekli olması burada takımı gençleşmeye itti. Bu jenerasyonu inşallah müsabakalar ile dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara hazırlayacağız. Maç tecrübesini kazandıra kazandıra olimpiyatlara hazırlayacağız." diye konuştu.

Sporcularla sürekli bir arada olduklarını vurgulayan Akgül, şöyle devam etti:

"Çocukların sosyal hayatlarına bile hakimim. Onlarla ağabey kardeş gibiyiz. Her zaman bir aradayız ve telkinlerde bulunuyorum. Antrenmandan önce de kendilerine birkaç bir şey söyledim. Özellikle giydikleri formanın ağırlığının farkında olmaları gerektiğini, bizlerin de buradan çıktığını, buradaki imkanların dünyada çoğu ülkede olmadığını özellikle belirttim. Devletimizden, bakanlığımızdan Allah razı olsun. Burada çocuklarımız beş yıldızlı otel konseptinde hazırlanıyor. Ne için? Milletimiz diyor ki 'Gidin ülkemizi en iyi şekilde temsil edin.' Onlara bunun bilincinde olmaları gerektiğini hatırlattım. Giydikleri forma değerli bir forma. O yüzden mücadele etmeleri çok değerli. Mücadele edersin, kanının son damlasına kadar her şeyi yaparsın, yenilirsin. Deriz ki 'Tamam, her şeyi yaptın, son bir ufak ötuş vardı, onu yapamadın, kaybettin.' O yüzden bu çok değerli. Onlar da bunun bilincinde. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalarıyla, yaptıkları mücadeleyle de serbest takımımız bize bunu gösterecektir. Grekoromen ve kadın takımımıza göre tecrübe olarak biraz daha eksikler. Bunun da bilincindeyiz ama önemli değil. Bizim asıl amacımız olimpiyatlar. Tabii ki Avrupa Şampiyonası çok değerli, altın madalyalar bizim için çok değerli. Çünkü moral oluyor. Olimpiyatlarda olabileceğimizi tüm dünyaya gösteriyoruz."

Serbest Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş'ı getirdiklerini hatırlatan Akgül, "Takımın en tecrübeli isimlerinden biriydi. Güvendik, görev verdik. Böyle değerli bir güreşçinin, sporu bıraktıktan hemen sonra özveriyle böyle bir sorumluluğu üstlenmesi çok değerli. Çok disiplinli hareket ediyor. Camiadan geri dönüşler çok olumlu. Takımda disiplini, birlik ve beraberliği sağladı. Çocuklarımızın da gidişatı iyi durumda, performansları yükselmeye başladı. Günden günde daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Kayaalp'in form durumu

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'na "rekor" için gidecek Rıza Kayaalp'in form durumuyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Rıza çok motive. Tek çekincem, Allah korusun, nazardan çok korkuyorum. Çok odaklandık bu şampiyonluğa. Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmaya çok odaklandık. Rıza'nın yaşadığı olumsuzluk sonrası morale ihtiyacı var. Allah'ın izniyle nazar değmesin, çok iyi hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Rıza'dan şampiyonluk sözünü aldı. 2-3 kez Rıza'ya altın madalyayla ilgili sorular sordu. 'Karelin'in rekoru artık bizde olsun.' dedi. O yüzden sorumluluğu çok fazla. Bunun bilincinde, biraz stresli. Stresini almak adına ona telkinlerde bulunuyorum, zaten sürekli beraberiz. Grekoromende tecrübeli bir takımımız var. Rıza'nın gelmesi oraya ekstra motivasyon sağladı."

Demirtaş: "Takımımız şampiyonaya hazır"

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, hem antrenör hem de sporcu kadrosu anlamında yeni bir jenerasyona sahip olduklarına dikkati çekti.

Avrupa Şampiyonası öncesi son kamp çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Demirtaş, "Daha önce yükseklik, ağırlık ve kondisyon kamplarımız oldu. Bunları güzel bir şekilde tamamladık. Arada uluslararası turnuvalara gittik, maç eksiklerimizi tamamladık. Takımımız şu an şampiyonaya hazır. Burada son güreş antrenmanlarımız, form grafiğini yükseltecek antrenmanlarımız kaldı. Onları da güzel bir şekilde tamamlayıp Avrupa Şampiyonası'na sporcularımızın form seviyeleri yüksek bir şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, 23 yaş altı takımından bazı isimleri de büyükler kadrosuna aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tecrübeli arkadaşlarımız güreşi bıraktı ve şu an genç bir jenerasyonumuz var. Kadroda, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde madalya almış 21-22 yaşında kardeşlerimiz de var. Büyüklerde Avrupa şampiyonalarında madalya almış sporcularımız da kadromuzda mevcut. Biz, bu karma kadroyu olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz. Çünkü yaş aralıkları birbirlerine yakın. Olimpiyata gittiğimiz zaman 21-22 yaşında çok sayıda sporcu görüyoruz. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılacak sporcuların çoğu 23 yaş altı takımından olacak. Hem büyükler kategorisini hem de 23 yaş altı kategorisini her zaman beraber kampa alıp, onların tecrübesinden ve gençliğinden faydalanarak karma bir takım çıkarmak istiyoruz. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Bu süreçte Avrupa ve dünya şampiyonalarımız, çeşitli turnuvalarımız olacak. Bu sporcularımızı oralara sürekli götürüp maç eksikliklerini gidermeyi amaçlıyoruz."

Avrupa Şampiyonası'na bu kez teknik direktör olarak gidecek Demirtaş, artık sorumluluğunun daha fazla olduğunun altını çizerek, "Biz köşede elimizden geleni yapacağız. Onlar da minderde elinden geleni yapacak. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli takım kadrosu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları, 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda madalya mücadelesi verecek Serbest Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan güreşçiler şunlar:

Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Remzi Temur (70 kilo), Ömer Faruk Çayır (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Fatih Altunbaş (92 kilo), Rıfat Eren Gıdak (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo).