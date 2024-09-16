Akhisar U12 Kızlar Takımı Türkiye Şampiyonu

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Akhisar İlçe Spor Kulübünün bisikletçilerinden U12 Kızlar Takımı, 5. etap yarışlarının sonunda Türkiye Kupası Genel Klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak 2024 yılı Yol Bisikleti Sezonunu zirvede tamamladı.

Bisiklet Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Isparta'da düzenlenen Türkiye Kupası 5. Etap Yarışlarına U12 kızlar ve U12 erkekler kategorisinde katılım sağlayan Akhisar İlçe Spor Kulübünün sporcuları U12 Kızlar kategorisinde Türkiye Kupası Genel Klasmanında takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu ve 2024 yılı Yol Bisikleti Sezonunu zirvede kapattı.

Önümüzdeki 2024 yılı sezonunun dağ bisikleti branşında ise 19-22 Eylül tarihlerinde Rize, 03-06 Ekim tarihlerinde Mardin'de yapılacak olan müsabakalarda kulübün U12 sporcularından Şerafettin Kaan, Umut Milli takım kadrosunda yer almak için pedal çevirecek.

Akhisar İlçe Spor Kulübünün Türkiye Şampiyonu olan U12 Kızlar takımında Miray Akcan, Meryem Karataş, Hilal Kaymaz, Elif Mira Şahin, Kardelen Gencer, Emine Bahar Gencer yer alırken, U12 erkek takımında ise, Şerafettin Kaan Umut, Berkay İlikhan, Emirhan Gencer bulunuyor. - MANİSA