Akhisarspor'a 3 puan şart - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor'a 3 puan şart

02.04.2022 11:17
Akhisarspor'a 3 puan şart

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor galibiyetinin ardından hafta içinde son sıradaki umutları tükenen Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 5 maç kala kendini tekrar ateşe atan Akhisarspor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'u mutlak 3 puan parolasıyla ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor galibiyetinin ardından hafta içinde son sıradaki umutları tükenen Eskişehirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 5 maç kala kendini tekrar ateşe atan Akhisarspor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'u mutlak 3 puan parolasıyla ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Grupta bitime 5 maçı kalıp rakiplerinden maç fazlası olan Akhisar, 29 puanla yeniden düşme hattına geriledi. Karacabey ise 41 puanda.Son 5 maçın 3'ünü evinde oynayacak yeşil-siyahlı ekip, taraftarının desteğiyle lige tutunmayı hedefliyor.


YORUMLAR
500
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'a 3 puan şart - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Çatıda yangın çıktı, 250 güvercin diri diri yandı
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:05 Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Akhisarspor'a 3 puan şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement