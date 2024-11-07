Akhisarspor Kepenk Kapatıyor - Son Dakika
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Akhisarspor Kepenk Kapatıyor

Akhisarspor Kepenk Kapatıyor

Süper Lig'den düşen Akhisarspor, mali sorunlar nedeniyle maçlara çıkmama kararı aldı.

07.11.2024 13:59
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AKHİSAR, -MANİSA'dan çıkan ilçe takımı olarak futbolda 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisar spor, düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de kepenk kapatıyor. Süper Lig'e 2019'da veda ettikten sonra yönetim krizleri ve mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, 5 yıl içinde amatöre geriledi.

Bu sezon altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisaspor, Bölgesel Amatör Lig'de çıktığı 5 maçı da kaybederken, 42 gol yiyip gol atamadı. Dibe demir atan Akhisarspor, yaşadığı ilgisizlik ve sorunlar yüzünden bundan sonra maçlara çıkmama kararı aldı. Yapılan açıklamada ilçe belediyesinin kulübe su, elektirik ve doğal gaz aboneliklerinin verilmemesi için dilekçe verdiği belirtildi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALDI

Ekonomik sıkıntıları aşmadan sahaya çıkmama kararı alan yeşil-siyahlı kulüp, "Her şey düzelene kadar ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. İnşallah bir gün bu yapılanların hesabını soracağız. Altyapılar devam ediyor. En az 5 grupta müsabakalara katılacağız. Pes etmeyeceğiz. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız, göreceksiniz. Ama şu anda sadece transfer ile ilgileneceğiz. Sonumuz bahar olur inşallah. Bu kulübü profesyonel lige çıkartana kadar bırakmayacağız. Herkes bunu bilsin" açıklamasını yaptı. Akhisarspor'un ligden çekilmesiyle 2018'de kapılarını açan Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Spor Toto Akhisar Stadı da atıl kalacak.

GEKAS UŞAKSPOR YOLUNDA

Akhisarspor'un Süper Lig'de boy gösterdiği dönemde yıldızlarından olan, yeşil-siyahlı kulüpte bir dönem teknik direktörlük de yapan eski Yunan golcü Theofanis Gekas'ın adı Uşakspor'la anılıyor. Yunanistan Milli Takımı'yla 72 maça çıkan Gekas'ın Uşakspor'la teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Uşakspor bu hafta teknik patronu Efrahim Alkın'la yollarını ayırmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Akhisar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor Kepenk Kapatıyor - Son Dakika

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