Akkışla Futbol Okulu büyük katılım ile devam ediyor - Son Dakika
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Akkışla Futbol Okulu büyük katılım ile devam ediyor

Akkışla Futbol Okulu büyük katılım ile devam ediyor

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile düzenlenen Akkışla Futbol Okulu büyük katılım ile devam ediyor.

04.07.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile düzenlenen Akkışla Futbol Okulu büyük katılım ile devam ediyor. Futbol Okulu'na merkezinin yanı sıra 14 farklı mahalledeki çocuklar taşımalı olarak katılıyor.

Akkışla Kaymakamlığı Akkışla Belediyesi Akkışla Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile düzenlenen Akkışla Futbol Okulu 7 ile 13 yaş arası çocuklar için 2 Haziran'da başladı. Bu yaş aralığında 45 çocuk eğitim alıyor. 14, 15, 16 ve 17 yaş grupları ise 1 Temmuz'da 25 öğrencinin katılımı ile başladı. Deneyimli Antrenör Nihat Demir'in verdiği futbol kurslarında toplamda 70'in üzerinde öğrenci futbolun temel bilgilerini öğreniyor. Kurslarla ilgili bilgiler veren Antrenör Nihat Demir, "Sabah ve öğleden sonra olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve de Cuma günleri yapılan çalışmalarımız üç ay boyunca devam edecek. Akkışla ilçemizde ilk kez yapılan bu Yaz Futbol Kursu'na merkez mahallelerimiz ile birlikte Akin, Alevkışla, Ganişeyh, Gömürgen, Girinci, Gümüşsu, Kululu, Manavuz, Ortaköy, Şen, Uğurlu, Yeni, Yeşil ve de Yukarı Mahallemiz'den yoğun ilgi var. Çocuklarımızın taşımacılığını Akkışla Belediyesi üstlendi. Bütün Akkışlalı hemşerilerimizden çocuklarımıza destek olmasını bekliyoruz. Akkışla Kaymakamı Mehmet Gülseven, Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Akkışla Şehit Nevzat Akyol HalkEğitimMüdürü Davut Özcan, İlçe Milli EğitimMüdürü Faruk Baykara ve Kayseri ASKFBaşkanı ve TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal'a da büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Son çalışmada yapılan forma dağıtımına katılan Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, çocuklara kek ve meyve suyu dağıtarak çalışmalar hakkında Antrenör Nihat Demir'den bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Akkışla Futbol Okulu büyük katılım ile devam ediyor - Son Dakika

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