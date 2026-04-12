Akra Gran Fondo Antalya 2023 Sona Erdi

12.04.2026 20:23
15 ülkeden 578 sporcunun katıldığı yarışta Gökhan Uzuntaş ve Daria Pravilova birinci oldu.

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden 578 sporcunun katıldığı etkinliğin ikinci ve son gününde sporcular, 98 kilometrelik AKRA ve 48 kilometrelik AG TOHUM parkurlarında pedal çevirdi.

98 kilometrelik yarışı erkeklerde 3.03.06.80'lik dereceyle Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Rus sporcu Daria Pravilova 3.18.45.40'lık dereceyle birinci bitirdi.

48 kilometrelik yarışı ise erkeklerde 1.17.47.94'lük dereceyle Alptuğ Kuşcu, kadınlarda 1.19.19.56'lık dereceyle Aylin Yüce ilk sırada tamamladı.

Ayrıca AG Tohum-Para C 48K parkurunda erkeklerde Hüseyin Uğur, AG Tohum-Para B 48K parkurunda erkeklerde Halil Vural, kadınlarda Gülsüm Çeşmeci-Burcu Yıldız, AG Tohum-Para C (48K) Pro parkurunda erkeklerde Fırat Uğur ile Kazakistanlı Pavel Babenko birinci oldu.

Kemer Olbia Parkı'nda "Yeşil Gelecek" temasıyla başlayan organizasyonun ardından düzenlenen törende, etaplarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
