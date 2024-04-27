AKRA Gran Fondo Antalya Amatör Yol Bisikleti Yarışı Yarın Başlıyor

Spor

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya, yarın 6'ncı kez koşulacak.

Kemer Olbia Parkı'nda startı verilecek yarışlardan 98 kilometrelik AKRA Parkuru'ndaki mücadele saat 08.00'de başlayacak. 49 kilometrelik AG Tohum Parkuru'ndaki mücadelenin startı ise saat 08.30'da verilecek. Yarış, start noktası olan Kemer Olbia Parkı'nda sona erecek.

"Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol" sloganıyla 600'e yakın sporcu, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve kıyı şeridi boyunca tarihi yapı, deniz, orman ve dağların bir arada bulunduğu doğal güzellerin arasında pedal çevirecek.

Yarışın ödül töreni ise finiş noktası olan Kemer Olbia Parkı'nda gerçekleştirilecek.