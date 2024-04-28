AKRA Gran Fondo Antalya\'da Bisiklet Yarışı Yapıldı

Spor

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'nın 6'ncısı Kemer ilçesinde yapıldı.

Kemer Olbia Parkı'nda ilk olarak 98 kilometrelik AKRA Parkuru'nda yarışan grup mücadeleye başladı. Ardından da 49 kilometrelik AG Tohum etabının yarışçıları pedal çevirdi.

580 sporcunun katıldığı organizasyonun 98 kilometrelik uzun parkurunda erkekler kategorisinde Asperox Bikepedia Racing Team'den Ukraynalı Anton Hrabovskyi, 2.55.47.01'lik derecesiyle birinci oldu. FTA Sports Team'den Ömer Cumhur Boyraz, 3.02.40.51'lik derecesiyle ikinci sırayı alırken, Nashira Spor Kulübü sporcusu Ataman Şekerci, 3.03.57.50'lik dereceyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise 98 kilometrelik parkurda birinciliği 3.18.01.84'lik derecesiyle Melike Çakır elde etti. Rise Performance Club'tan Şeniz Pamuk 3.20.18.16'lik dereceyle ikinci, Asperox Bikepedia Racing Team'den Züleyha Dikbaş da 3.56.55.28'lik derecesiyle üçüncü oldu.

AKRA Gran Fondo Antalya'nın 49 kilometrelik kısa parkurunda erkekler kategorisinde ilk üç sırayı Asperox Bikepedia Racing Team sporcuları aldı. Birinciliği 1.14.02.55'lik dereceyle Yağız Atıcı elde etti. İkinci 1.14.03.04'lik derecesiyle Ege Onat Doğulşu, üçüncü de 1.18.05.70'lik dereceyle Cengiz Güner oldu.

Kısa parkurda Asperox Bikepedia Racing Team'den Sevcan Alper, 1.19.54.74'lik derecesiyle kadınlarda birinci oldu. İkinciliği 1.22.56.75'lik derecesiyle Gökçe Demirsoy, üçüncülüğü 1.23.01.11'lik dereceyle Maltepe Cycling Club-Mcc takımından Buket Demirci aldı.

Yarış sonrası düzenlenen törende sporculara ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu takdim etti.

Sezgin: "Antalya'nın tanıtımı için özellikle bu yarışları önemsiyoruz"

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, keyifli bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Antalya, turizmin ve sporun başkenti. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Antalya Valiliği olarak bu yarışların organize edilmesine her türlü desteği veriyoruz. Antalya'nın tanıtımı için özellikle bu yarışları önemsiyoruz." diye konuştu.

Topaloğlu: "Bu organizasyonlar, tanıtım amacıyla yapılıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise çok güzel bir yarışı geride bıraktıklarını dile getirdi.

"Yaklaşık 580 sporcu bu yarışa katıldı. Antalya, turizmin ve sporun başkenti. Kemer de Antalya'nın çok güzel bir ilçesi." diyen Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2 hafta önce Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu vardı. Geçen hafta ise Sky To Sea vardı. 2265 metreden dağ bisikletçileri denize gitti. Bu hafta gran fondo vardı ve gelecek hafta da Run To Sky olacak. Sonuçta bu turizm. Bu organizasyonlar tanıtım amacıyla yapılıyor. Bu tür organizasyonları tek başına yapamazsınız. Bu işlerde çok fazla sponsor var. Herkes elini taşın altına koyacak. Biz de ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Kemer Belediyesi olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz."